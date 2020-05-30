В Москве в субботу ожидается потепление до 26 градусов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Синоптики рассказали о погоде на 30 мая в Москве. Воздух в столице в субботу прогреется до 26 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

"Максимальная температура воздуха в Москве поднимется до 24-26 градусов тепла, по области до плюс 26 градусов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом небо будет облачное, не исключены кратковременные осадки.

Также известно, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Местами его порывы могут достигнуть 17 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.

В ночь на воскресенье в столичном регионе ожидаются дожди, местами ливневые. Столбики термометров резко опустятся до 10–12 градусов.

Накануне в городе выпало рекордное за 140 лет количество осадков для 29 мая. По словам метеоролога, предыдущий рекорд в этот же день был установлен в 2015 году. Тогда с неба на Москву обрушились 26,1 миллиметра осадков.