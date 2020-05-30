Городские службы находятся в режиме повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Городские службы находятся в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, согласно прогнозу синоптиков, в Москве в субботу с 17:00 до воскресения 9:00 ожидаются сильные дожди, местами грозы, с порывами ветра до 20 метров в секунду. Он добавил, что ожидается до 50 миллиметров осадков.
"В этой связи все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций, приведены в готовность, приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".
Также он подчеркнул, что приняты меры по защите зданий от порывов ветра, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций. По его словам, аварийные бригады находятся в режиме повышенной готовности.
"Всем электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания", – добавил Бирюков.
Заммэра попросил горожан не выходить без особой необходимости на улицу в непогоду.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 31 мая, в столице может выпасть месячная норма осадков, а в целом май текущего года может стать самым дождливым за 200 лет в Москве. Отмечалось, что по самому оптимистичному сценарию это будет не меньше 44 миллиметров, по худшему варианту развития атмосферных процессов на город может пролиться до 69 миллиметров осадков, что эквивалентно месячной норме.
Накануне в городе выпало рекордное за 140 лет количество осадков для 29 мая. По словам метеоролога, предыдущий рекорд в этот же день был установлен в 2015 году. Тогда с неба на Москву обрушились 26,1 миллиметра осадков.
Какая погода ждет москвичей в ближайшие дни
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