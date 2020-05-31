Городские службы оперативно устраняют последствия дождей в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы работают в усиленном режиме и оперативно устраняют последствия ливневых дождей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, месячная норма осадков в мае – 51 миллиметров, а всего уже выпало 155 миллиметров. До конца дня дождливая погода сохранится, и ожидается еще 17 миллиметров осадков, отметил он. Кроме того, заммэра заметил, что ливни сопровождаются сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду.

Он рассказал, что по данным на 12:00, в городе повалены 96 деревьев, повреждены 20 автомобилей. Среди населения пострадавших нет. За прошедшие сутки в городе зафиксировали 18 локальных подтоплений, которые оперативно ликвидировали.

"Аварийные службы ГБУ "Автомобильные дороги", Мосводоканала и Мосводостока работают в круглосуточном режиме и максимально оперативно устраняют последствия сильного дождя. В общей сложности задействованы 470 бригад", – добавил Бирюков.

Заммэра отметил, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме – в режиме повышенной готовности находятся 298 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов, которые готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

Жителей столичного региона Бирюков призвал не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее.

Москву накрыл ливень. В течение дня 31 мая в столичном регионе прогнозируются дождь и гроза. Ветер дует северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы достигают 17 метров в секунду.

В МЧС призвали столичных водителей быть осторожнее на дорогах, поскольку сильные дожди и усиление ветра могут привести к авариям.

Специалисты ведомства попросили автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, водителям рекомендовали не парковать машины под деревьями и вблизи слабо укрепленных конструкций. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от непогоды под деревьями.