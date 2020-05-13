Движение на проспекте Андропова перекрыто из-за упавшего дерева

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дерево упало на проезжую часть проспекта Андропова в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На проспекте Андропова произошло падение дерева на проезжую часть. Перекрыты две полосы в сторону центра", – сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее на 24-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись два грузовика. В результате ДТП оказались перекрыты две полосы движения.

8 мая на МКАД произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате ДТП пострадал один человек.

