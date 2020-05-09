Два грузовика столкнулись на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два грузовика столкнулись на 24-м километре внутренней стороны МКАД. В результате ДТП оказались заблокированы две полосы движения, а также произошел разлив топлива, сообщает Агентство "Москва".

Спасатели устранили разлив топлива, с помощью крана искореженные автомобили переместили на эвакуатор для их дальнейшей транспортировки.

К настоящему моменту движение транспорта по МКАД восстановлено. В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла на МКАД в районе пересечения с Рублевским шоссе. В результате ДТП пострадал водитель грузовика.