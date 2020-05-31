Бригады "Мосводостока" работают в усиленном режиме из-за непогоды

Бригады "Мосводостока" дежурят в городе на случай подтоплений. Их работа была переведена в усиленный режим реагирования.

В настоящее время заявок о крупных ЧП не поступало.

Сообщить о скоплениях воды можно в диспетчерскую "Мосводостока" по номеру 8 495-657-87-03. Она работает круглосуточно. Если затоплена территория около дома, можно обратиться в управу района, в префектуру округа или позвонить в единый диспетчерский центр: 8 495 539-53-53.

На сегодняшний день подтопленными остаются 83 приусадебных участка и 10 дачных домов в Подмосковье.

Накануне сообщалось о сложной ситуации в Нахабине. С приусадебных участков там были эвакуированы 20 человек. Работы по ликвидации последствий подтоплений находились на контроле коммунальных служб. Откачкой воды занимались 72 человека при помощи 24 единиц техники.

После сообщений о подтоплении подмосковных территорий рэпер T-Killah отправился на надувном фламинго помогать пострадавшим жителям. Музыкант отмечал, что в сложившейся ситуации надувной плот – единственное адекватное средство передвижения.