Рэпер T-Killah отправился помогать подтопленным домам на надувном фламинго

Рэпер T-Killah решил помочь жителям Подмосковья на надувном фламинго

Из-за сильных дождей в Подмосковье затопило жилые дома. Как сообщает телеканал Москва 24, в Нахабине затопило 80 участков. В районе Опалихи местным жителям пришлось для передвижения использовать полноценную лодку.

На помощь обитателям затопленных домов пришел известный рэпер T-Killah. Он отправился вплавь на надувном фламинго.

"Я иду оказывать материальную помощь людям, у которых там сейчас потоп", – заявил музыкант.

T-Killah отметил, что в сложившейся ситуации надувной плот – единственное адекватное средство передвижения.

Вода в подтопляемых районах Подмосковья прибывает стремительно, и жители сталкиваются с ситуаций, когда по двору, который был свободен, через некоторое время уже нельзя пройти.

"Жену с детьми отправил к родителям в Москву, чтобы они вместе со мной здесь не тонули. А я пытаюсь спасти нажитое непосильным трудом , чтобы оно не уплыло, потому что часть всего того, что было на участке уже утекло вместе с речкой в неизвестном направлении", – рассказал местный житель Андрей Филлипчук.

Коммунальные службы региона переведены в режим повышенной готовности. На аварийных участках уже активно ведутся работы. По словам главы городского округа Красногорск Московской области Эльмиры Хаймурзиной, под контроль взяты места, в которых подтопления случаются регулярно.

За последние сутки в Москве выпало около 60 процентов месячной нормы осадков. Метеорологи предупреждают о еще одном сильном дожде и отмечают, что подобная погода демонстрирует рекордные показатели по объему осадков.

