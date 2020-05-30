Рэпер T-Killah отправился помогать подтопленным домам на надувном фламинго

20:07
Рэпер T-Killah решил помочь жителям Подмосковья на надувном фламинго
Из-за сильных дождей в Подмосковье затопило жилые дома. Как сообщает телеканал Москва 24, в Нахабине затопило 80 участков. В районе Опалихи местным жителям пришлось для передвижения использовать полноценную лодку.
На помощь обитателям затопленных домов пришел известный рэпер T-Killah. Он отправился вплавь на надувном фламинго.
"Я иду оказывать материальную помощь людям, у которых там сейчас потоп", – заявил музыкант.
T-Killah отметил, что в сложившейся ситуации надувной плот – единственное адекватное средство передвижения.
Вода в подтопляемых районах Подмосковья прибывает стремительно, и жители сталкиваются с ситуаций, когда по двору, который был свободен, через некоторое время уже нельзя пройти.
"Жену с детьми отправил к родителям в Москву, чтобы они вместе со мной здесь не тонули. А я пытаюсь спасти нажитое непосильным трудом , чтобы оно не уплыло, потому что часть всего того, что было на участке уже утекло вместе с речкой в неизвестном направлении", – рассказал местный житель Андрей Филлипчук.
Коммунальные службы региона переведены в режим повышенной готовности. На аварийных участках уже активно ведутся работы. По словам главы городского округа Красногорск Московской области Эльмиры Хаймурзиной, под контроль взяты места, в которых подтопления случаются регулярно.
За последние сутки в Москве выпало около 60 процентов месячной нормы осадков. Метеорологи предупреждают о еще одном сильном дожде и отмечают, что подобная погода демонстрирует рекордные показатели по объему осадков.
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