80 приусадебных участков подтопило в подмосковном Нахабине

Нахабино затопило после дождя

В подмосковном Нахабине в результате обильных осадков оказались подтоплены 80 приусадебных участков. С их территорий были эвакуированы 20 человек.

"В СНТ "Лесные поляны" поселения Нахабино подтоплено 80 приусадебных участков. Вода поднялась на 40 сантиметров. Эвакуировано 20 человек", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Уточняется, что всего на территории СНТ насчитывается 150 участков, где проживают 277 человек.

Также известно, что в Нахабине подтопило участок улицы Речная. Уровень воды составил 50 сантиметров. В микрорайоне Опалиха в воде оказалась часть территории у железнодорожной платформы.

В настоящее время работы по ликвидации последствий подтоплений находятся на контроле коммунальных служб. Откачкой воды занимаются 72 человека при помощи 24 единиц техники.

Накануне столичный регион накрыл тропический ливень. Дождь принес до 40% месячной нормы осадков в Москве всего за три часа.

В связи с ухудшением погоды столичные городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Отмечалось, что непогода не сказалась на работе общественного транспорта.