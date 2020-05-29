Ливень не повлиял на работу городского транспорта в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сильный ливень, обрушившийся на Москву в пятницу, 29 мая, не повлиял на работу городского общественного транспорта. Наземный транспорт, метро и пригородные электрички продолжают работать в штатном режиме.

"Несмотря на сложные погодные условия, наземный городской транспорт курсирует штатно. Перед выходом на рейс автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи проходят технический осмотр. Специалисты круглосуточно следят за состоянием всех объектов инфраструктуры", – проинформировали в пресс-службе Дептранса.

Уточняется, что составы на пригородных железнодорожных направлениях также курсируют в соответствии с расписанием.

За ситуацией на дорогах продолжают следить специалисты ЦОДД. В городе работают экипажи "Дорожного патруля", которые при необходимости оказывают автомобилистам помощь.

Ранее москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте во время непогоды. В случае необходимости передвижения на своем авто в МЧС рекомендовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В пятницу, 29 мая, в регионе был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Сообщалось, что в столице выпадет рекордное количество осадков.

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды.

