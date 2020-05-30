Жителей Москвы предупредили о повышенном уровне погодной опасности

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Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице и Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ожидается, что город накроет сильный дождь, который продлится до утра воскресенья, 31 мая. При этом погодное предупреждение вступит в силу в 21:00 субботы, 30 мая, и закончится только в 9:00 следующего дня.

"Погода опасна. Очень сильный дождь. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – сообщили в Гидрометцентре России.

По данным портала "Метеоновости", завершение весеннего сезона в 2020 году станет самым "мокрым" за последние 70 лет. Причиной повышенного числа дождей являются южные циклоны со сложной системой фронтов.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее объявил, что городские службы готовы работать в режиме повышенной готовности. Задача дежурных бригад – не допустить подтоплений.

