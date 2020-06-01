Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:07

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По данным портала "Метеоновости", в столице 1 июня установится облачная с прояснениями погода. При этом в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди.

"В дневные часы в столице будет не выше +12... +14 градусов, а в Подмосковье +11... +16", – сообщается на сайте.

По информации синоптиков, в Москве будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

"Атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе в пределах нормальных значений", – добавляется на сайте.

Днем общее недомогание в связи с неблагоприятной погодой могут испытать метеозависимые люди. В группе риска – граждане с неустойчивыми сосудистыми реакциями, вегетососудистой дистонией, мигренями.

Специалисты рекомендуют отвлечься от внешних погодных аномалий с помощью занятий спортом, физических и дыхательных упражнений. Также в борьбе с плохим самочувствием помогут контрастный душ и принятие ванны.

Ранее сообщалось, что порывистый ветер в Москве сохранится до вторника. Предупреждение о повышенном уровне погодной опасности продолжает действовать и в Московской области.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать