Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По данным портала "Метеоновости", в столице 1 июня установится облачная с прояснениями погода. При этом в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди.

"В дневные часы в столице будет не выше +12... +14 градусов, а в Подмосковье +11... +16", – сообщается на сайте.

По информации синоптиков, в Москве будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

"Атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе в пределах нормальных значений", – добавляется на сайте.

Днем общее недомогание в связи с неблагоприятной погодой могут испытать метеозависимые люди. В группе риска – граждане с неустойчивыми сосудистыми реакциями, вегетососудистой дистонией, мигренями.

Специалисты рекомендуют отвлечься от внешних погодных аномалий с помощью занятий спортом, физических и дыхательных упражнений. Также в борьбе с плохим самочувствием помогут контрастный душ и принятие ванны.

Ранее сообщалось, что порывистый ветер в Москве сохранится до вторника. Предупреждение о повышенном уровне погодной опасности продолжает действовать и в Московской области.