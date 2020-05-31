Синоптики рассказали, каким будет первый месяц лета

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Температура воздуха в европейской части России в июне ожидается около нормы, сообщает Гидрометцентр РФ.
Отмечается, что чуть выше нормы ожидается температура на севере Уральского, Сибирского и Чукотского автономных округов.
"Месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа, на юге Южного федерального округа – больше нормы; на остальной территории – близкое к среднему многолетнему количеству", – говорится в сообщении.
Так, большинство осадков придется на крайний север Урала, юг Камчатки, Сахалин и районы Хабаровского края.
Ранее сообщалось, что текущий май стал самым дождливым месяцем в истории метеонаблюдений. Известно, что в Москве с 1 числа по сегодняшний день выпало 288% месячной нормы осадков.
Согласно прогнозам синоптиков, в первый день лета москвичей ждет резкое похолодание. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, оно связано с приходом "очень холодного воздуха из Арктики". Так, температура воздуха может упасть до 12–15 градусов на несколько дней. При этом осадков не ожидается.
"Утро": начало лета будет сопровождаться резким похолоданием
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