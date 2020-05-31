С начала мая в Москве выпало 288% месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве с начала мая выпало 288% месячной нормы осадков, сообщили в центре погоды "Фобос".

Отмечается, что к утру воскресенья на метеостанции ВДНХ зафиксировали еще 21 миллиметр небесной влаги.

"Вылив на столицу за неполных трое суток 82 миллиметра дождя, ненастный циклон довел общее количество майских осадков до 147 миллиметров", – говорится в сообщении.

С достижением такого показателя май текущего года явился самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. При этом метеорологи утверждают, что это далеко еще не предел – в столице продолжаются дожди, хотя их интенсивность и начала постепенно ослабевать.

В последний день весны Москву накрыл сильный ливень. В течение дня 31 мая в столичном регионе прогнозируются дождь и гроза.

По данным на 12:00, в городе повалены 96 деревьев, повреждены 20 автомобилей. Среди населения пострадавших нет. За прошедшие сутки в городе зафиксировали 18 локальных подтоплений.

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что Городские службы работают в усиленном режиме и оперативно устраняют последствия ливневых дождей.