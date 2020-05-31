С начала мая в Москве выпало 288% месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве с начала мая выпало 288% месячной нормы осадков, сообщили в центре погоды "Фобос".
Отмечается, что к утру воскресенья на метеостанции ВДНХ зафиксировали еще 21 миллиметр небесной влаги.
"Вылив на столицу за неполных трое суток 82 миллиметра дождя, ненастный циклон довел общее количество майских осадков до 147 миллиметров", – говорится в сообщении.
С достижением такого показателя май текущего года явился самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. При этом метеорологи утверждают, что это далеко еще не предел – в столице продолжаются дожди, хотя их интенсивность и начала постепенно ослабевать.
В последний день весны Москву накрыл сильный ливень. В течение дня 31 мая в столичном регионе прогнозируются дождь и гроза.
По данным на 12:00, в городе повалены 96 деревьев, повреждены 20 автомобилей. Среди населения пострадавших нет. За прошедшие сутки в городе зафиксировали 18 локальных подтоплений.
Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что Городские службы работают в усиленном режиме и оперативно устраняют последствия ливневых дождей.
Сильные дожди обрушились на столичный регион
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: