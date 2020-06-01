Ливни затопили подмосковные дачные участки

Из-за сильнейших дождей в Московской области произошли затопления



В Московской области десятки дачных участков оказались под водой из-за сильных дождей.

В некоторых районах Подмосковья ливни размыли дороги и поспособствовали выходу рек из берегов. Пострадавших в результате непогоды пришлось эвакуировать на лодках. Только такой способ передвижения сейчас доступен многим жителям Подмосковья, поскольку в результате стихии серьезно пострадала транспортная сеть региона, передает телеканал Москва 24.

Например, водой залило СНТ "Речное", которое находится неподалеку от реки Нахабинки. Больше всего пострадали участки, которые находились в низине. На место происшествия сотрудники МЧС пребывали на лодках.

Вода проникает не только на участки, но и в дома, затопляя первые этажи зданий. Впечатлениями о погодной стихии поделилась жительница СНТ "Речное" Елена Морева.

"Вся мебель с первого этажа [поплыла]. В доме была вода 1,1 метра. Все посадки, которые с февраля месяца, вся рассада, вся теплица – все под водой, все уничтожено. Опускаются руки", – рассказала Морева.

В то же время можно сказать, что ей повезло, поскольку она проживает в городе. В то же время есть люди, у которых дача была постоянным местом пребывания, и они сейчас остались ни с чем из-за стихии. Все, что они могут сделать, это разместиться в гостиницах.

Сотрудники МЧС на протяжении последних трех суток проводят рейды по подмосковным населенным пунктам, предлагая помощь. Поддержку населению оказывают и главы подмосковных районов.

Вместе с тем пока неизвестно, какие меры планируется предпринять по ликвидации последствий стихии, поскольку откачать такое количество воды очень сложно.

Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали, что май 2020 года стал самым дождливым месяцем за всю историю метеонаблюдений в столичном регионе. Общее количество выпавших осадков составило 314% от месячной нормы.