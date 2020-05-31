В ТиНАО из-за дождя затопило мост

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Автомобильный мост, находящийся в ТиНАО, затопило из-за сильного дождя. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

"Сильным дождем затопило мост в деревне Орлово в районе Солнцево. Мост находится в рабочем состоянии, после затопления его перекрыли", – поделился собеседник.

31 мая Главное управление МЧС по столице снова напомнило о сильном дожде с грозой и усилении ветра до 18 метров в секунду в течение дня. В экстренной службе порекомендовали московским автомобилистам соблюдать скоростной режим на дорогах. Горожан также предупредили, что находиться во время грозы у водоемов, рекламных щитов, деревьев опасно для жизни.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что службы города работают в усиленном режиме и оперативно устраняют последствия ливневых дождей. Для ликвидации последствий непогоды задействовали 470 бригад.

При этом все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. В настоящий момент в режиме повышенной готовности остаются 298 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов.

До этого говорилось, что май в Москве может стать самым дождливым за 200 лет.