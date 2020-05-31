МЧС оценило ситуацию с подтоплениями в Московской области

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Более 120 приусадебных участков и свыше 20 дачных домов были подтоплены на территории шести муниципальных образований Подмосковья. Об этом ТАСС рассказали представители МЧС России.
"По состоянию на 20:00 31 мая в шести муниципальных образованиях остаются подтопленными 121 приусадебный участок, 25 дачных домов, один участок дороги. Это городские округа Красногорск, Истра, Клин, Сергиев Посад, Наро-Фоминск, Можайск", – говорится в заявлении экстренного ведомства.
В пресс-службе подразделения добавили, что в ликвидации последствий непогоды принимают участие 35 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. Так, воду откачивают из подтопленных районов Московской области пожарной и инженерной техникой.
Помимо того, местным жителям оказывают адресную помощь. При необходимости спасатели проводят эвакуацию. Ситуация в настоящий момент находится под контролем, заключили в МЧС.
Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде затопило дачный поселок. Размытые участки дорог, оползни и забуксовавший транспорт помешали проехать в отдаленные деревни машинам скорой помощи и продуктовым лавкам.
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