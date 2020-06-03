В Норильске ввели режим ЧС после разлива 20 тысяч тонн топлива

Фото: ТАСС/Денис Кожевников

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) межмуниципального уровня ввели после ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске, где разлилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива и произошел пожар.

Как сообщил заместитель председателя регионального правительства Анатолий Цыкалов, ущерб был бы менее значительным, если бы Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) и администрация города своевременно проинформировали краевой центр о катастрофе. Он добавил, что топливо лилось "не то что ручьями, а рекой" и достигло водных объектов. В данный момент распространение нефтепродуктов в Норило-Пясинской водной системе остановлено.

Руководитель пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков заявил РИА Новости, что восстановление экологического баланса займет десятки лет. После происшествия возбуждили уголовное дело. По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко на место выехала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным МЧС, он возник после того, как автомобиль врезался в хранилище с топливом. По данным СК, на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация одного из резервуаров. Горюче-смазочные материалы разлились на технологическую дорогу, после чего загорелся проезжавший автомобиль. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших нет.