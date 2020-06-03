Около 6 тыс тонн нефтепродуктов попало в грунт под Норильском – Росприроднадзор

Фото: ТАСС/Пресс-служба регионального управления МЧС по Красноярскому краю

В результате разлива нефти под Норильском в грунт попало около 6 тысяч тонн нефтепродуктов, а в водные объекты – около 15 тысяч тонн, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах в районе инцидента превышены в десятки тысяч раз.

"Росприроднадором оценивается излив и попадание на грунт порядка 6 тысяч тонн нефтепродуктов и порядка 15 тысяч тонн попадания в водные объекты", – приводит слова Радионовой "Интерфакс".

Она отметила, что проводится оценка ущерба, объем и адекватность мер, проводимых компанией по устранению последствий произошедшего.

"Начато расследование, начата также внеплановая проверка. На сегодняшний момент ведется расчет ущерба всех возможных последствий, причиненных водным объектам, а также попадания на грунт", – сказала глава Росприроднадзора.

По ее словам, при осмотре рек было установлено, что нефтепродуктами заполнены почти все их притоки.

В связи с происшествием Владимиру Путину было предложено ввести в Норильске чрезвычайную ситуацию федерального характера из-за разлива нефтепродуктов. Президент дал свое согласие.

В то же время глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин счел необходимым привлечь к ликвидации последствия ЧП военных.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла разгерметизация одного из резервуаров, в результате чего на проезжую часть технологической дороги вылились горюче-смазочные материалы. Загорелся едущий по дороге автомобиль.

Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 квадратных метров. В районе аварии ввели режим ЧС. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Порча земли".

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что в Норильске спасатели собрали более 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта после разгерметизации резервуара, где хранилось дизельное топливо.