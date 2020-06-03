Путин согласился объявить в Норильске ЧС федерального характера

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Владимир Путин согласился объявить в Норильске чрезвычайную ситуацию федерального характера из-за разлива нефтепродуктов. Свое согласие президент дал на совещании по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае.

"Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен", – отреагировал президент на соответствующую просьбу главы МЧС Евгения Зиничева.

В то же время глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин счел необходимым привлечь к ликвидации последствий ЧП военных.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла разгерметизация одного из резервуаров, в результате чего на проезжую часть технологической дороги вылились горюче-смазочные материалы. Загорелся едущий по дороге автомобиль.

Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 квадратных метров. В районе аварии ввели режим ЧС. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Порча земли".

В Росприроднадзоре установили, что нефтепродукты попали в воду рек Дандыкан и Амбарную, которая впадает в озеро Пясино. Чтобы остановить дальнейшее распространение на реке, установили боновые заграждения.

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора начало проверку произошедшего.

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что в Норильске спасатели собрали более 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта после разгерметизации резервуара, где хранилось дизельное топливо.