Путин согласился объявить в Норильске ЧС федерального характера

16:41
Фото: ТАСС/Денис Кожевников
Владимир Путин согласился объявить в Норильске чрезвычайную ситуацию федерального характера из-за разлива нефтепродуктов. Свое согласие президент дал на совещании по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае.
"Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен", – отреагировал президент на соответствующую просьбу главы МЧС Евгения Зиничева.
В то же время глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин счел необходимым привлечь к ликвидации последствий ЧП военных.
29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла разгерметизация одного из резервуаров, в результате чего на проезжую часть технологической дороги вылились горюче-смазочные материалы. Загорелся едущий по дороге автомобиль.
Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 квадратных метров. В районе аварии ввели режим ЧС. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Порча земли".
В Росприроднадзоре установили, что нефтепродукты попали в воду рек Дандыкан и Амбарную, которая впадает в озеро Пясино. Чтобы остановить дальнейшее распространение на реке, установили боновые заграждения.
Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора начало проверку произошедшего.
Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что в Норильске спасатели собрали более 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта после разгерметизации резервуара, где хранилось дизельное топливо.
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