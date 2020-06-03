Спасатели собрали 100 тонн нефтепродуктов и грунта с места разлива в Норильске

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В Норильске спасатели собрали более 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта после разгерметизации резервуара, где хранилось дизельное топливо, заявил на совещании с Владимиром Путиным глава МЧС Евгений Зиничев, сообщает "Интерфакс".

Министр отметил, что для локализации последствий разлива требуется выполнить значительный объем работ по сбору нефтепродуктов в акватории рек и на прилегающих землях. Кроме того, остро стоит вопрос с утилизацией.

По словам Зиничева, в четверг, 4 июня, в район ЧС доставят 100 человек Сибирского спасательного центра. Для этого задействуют вертолет Ми-8.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла разгерметизация одного из резервуаров, в результате чего на проезжую часть технологической дороги вылились горюче-смазочные материалы. Загорелся едущий по дороге автомобиль.

Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 квадратных метров. В районе аварии ввели режим ЧС. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Порча земли".

В Росприроднадзоре установили, что нефтепродукты попали в воду рек Дандыкан и Амбарную, которая впадает в озеро Пясино. Чтобы остановить дальнейшее распространение на реке, установили боновые заграждения.

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора начало проверку произошедшего.