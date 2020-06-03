Правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц при ЧП в Норильске

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Владимир Путин привлечет правоохранительные органы для оценки действий должностных лиц после разлива дизельного топлива в Красноярском крае. Об этом президент заявил на совещании по ликвидации ЧП.

Ранее президент согласился с предложением МЧС объявить в Норильске чрезвычайную ситуацию федерального характера из-за разлива нефтепродуктов.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла разгерметизация одного из резервуаров, в результате чего на проезжую часть технологической дороги вылились горюче-смазочные материалы. Загорелся едущий по дороге автомобиль.

Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 квадратных метров. В районе аварии ввели режим ЧС. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Порча земли".

В Росприроднадзоре установили, что нефтепродукты попали в воду рек Дандыкан и Амбарную, которая впадает в озеро Пясино. Чтобы остановить дальнейшее распространение, на реке установили боновые заграждения. Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора начало проверку произошедшего.