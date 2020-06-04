Возбуждено дело о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧС в Норильске

Фото: РИА Новости/Пресс-служба "Норникеля"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации в связи с разливом топлива в Норильске, сообщает пресс-служба СК.

Следствие также просит суд об аресте задержанного накануне начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании Вячеслава Старостина. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

После розлива нефтепродуктов в Норильске также возбуждены уголовные дела по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод".

Продолжаются следственные действия, направленные на установку всех людей, причастных к экологическому бедствию.

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в которое впоследствии въехал автомобиль. В дальнейшем произошло возгорание на площади 350 квадратных метров, разлилось топливо.

Часть горюче-смазочных материалов оказалась в реке Амбарной. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших не было. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня.

Владимир Путин раскритиковал власти Красноярского края за запоздалую реакцию на происшествие. Он поручил правоохранительным органам оценить работу должностных лиц при инциденте.

В Норильске ввели режим ЧС. По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко на место выехала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.