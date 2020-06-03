Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан в Норильске по делу об утечке нефтепродуктов

Фото: ТАСС/пресс-служба регионального управления МЧС по Красноярскому краю

Начальник цеха ТЭЦ-3 по делу об утечке нефтепродуктов задержан в Норильске, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по статьям "Порча земли" и "Загрязнение вод". По факту ЧП заведено третье дело – по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в которое впоследствии въехал автомобиль. В дальнейшем произошло возгорание на площади 350 квадратных метров, разлилось топливо.

Часть горюче-смазочных материалов оказалась в реке Амбарной. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших не было. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. Владимир Путин раскритиковал власти Красноярского края за запоздалую реакцию на происшествия. Он подчеркнул, что поручит правоохранителям оценить работу должностных лиц при инциденте.

В Норильске ввели режим ЧС. По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко на место выехала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она заявила, что предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ на водных объектах в Норильске после происшествия превышена в десятки тысяч раз. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин высказался против сжигания нефтепродуктов, разлившихся в результате случившегося.