Разлив топлива в Норильске засняли из космоса

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Фото: twitter.com/roscosmos
"Роскосмос" опубликовал в Twitter снимки разлива топлива в Норильске со спутника. На трех снимках заметные нефтяные пятна на реке Амбарная, боновые заграждения, а также следы земляных работ.
29 мая на территории ТЭЦ-3 произошел пожар на площади 350 квадратных метров.
Следственный комитет (СК) заявил, что на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация одного из резервуаров. Горюче-смазочные материалы разлились на технологическую дорогу, после чего загорелся проезжавший автомобиль.
Роскосмос выполняет космический мониторинг разлива топлива в Норильске с помощью российской орбитальной группировки#ДЗЗ #ОрбитальныеГруппировки pic.twitter.com/2CIFnynVAL— РОСКОСМОС (@roscosmos) June 4, 2020
На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших нет. Площадь разлива, как установили эксперты, – 180 тысяч квадратных метров. В Норильске ввели режим ЧС.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность", "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Начальника цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслава Старостина арестовали.
Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. Сейчас правоохранители устанавливают, как все службы и ведомства были проинформированы в связи с ЧП.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова указала, что проверка после инцидента займет примерно 20 дней. Руководитель пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков отметил, что восстановление экологического баланса займет десятки лет.
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