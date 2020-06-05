Разлив топлива в Норильске засняли из космоса

Фото: twitter.com/roscosmos

"Роскосмос" опубликовал в Twitter снимки разлива топлива в Норильске со спутника. На трех снимках заметные нефтяные пятна на реке Амбарная, боновые заграждения, а также следы земляных работ.

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошел пожар на площади 350 квадратных метров.

Следственный комитет (СК) заявил, что на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация одного из резервуаров. Горюче-смазочные материалы разлились на технологическую дорогу, после чего загорелся проезжавший автомобиль.

Роскосмос выполняет космический мониторинг разлива топлива в Норильске с помощью российской орбитальной группировки#ДЗЗ #ОрбитальныеГруппировки pic.twitter.com/2CIFnynVAL — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 4, 2020

На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших нет. Площадь разлива, как установили эксперты, – 180 тысяч квадратных метров. В Норильске ввели режим ЧС.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность", "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Начальника цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслава Старостина арестовали.

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. Сейчас правоохранители устанавливают, как все службы и ведомства были проинформированы в связи с ЧП.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова указала, что проверка после инцидента займет примерно 20 дней. Руководитель пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков отметил, что восстановление экологического баланса займет десятки лет.