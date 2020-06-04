В МЧС нашли способ ликвидировать разлив топлива в Норильске

Фото: ТАСС/МЧС России

Глава МЧС России Евгений Зиничев объявил, что специалисты ведомства готовы ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в Норильске. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что решение найдено. И мы его выполним", – заявил руководитель ведомства.

При этом он не уточнил, как именно планируется ликвидировать последствия аварии.

В Росприроднадзоре ранее объявили, что сжигание разлитого топлива производиться не будет. По предварительным данным ведомства, предельно допустимые концентрации загрязнителей в водоемах, куда попало дизельное топливо, превышены в десятки тысяч раз.

Как рассказал научный сотрудник отдела рекультивации и охраны земель ВНИИ гидротехники и мелиорации имени Костякова Максим Лапушкин, существуют специальные фильтры и заграждения, которые позволяют собирать разлитое топливо из воды. При этом процесс очистки почвы гораздо более затруднителен.

Ранее стало известно, что на ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка из резервуара. Площадь разлива, как установили эксперты, составляет 180 тысяч квадратных метров. В регионе также объявлен режим ЧС федерального уровня и заведены три уголовных дела.

