Режим ЧС федерального уровня ввели в Красноярском крае после разлива топлива в Норильске

03 июня, 20:50
Фото: ТАСС/Денис Кожевников
Правительственная комиссия ввела режим ЧС федерального характера на территории Красноярского края. Меры приняты на фоне ситуации с разливом топлива в Норильске, говорится на сайте МЧС России.
"На территории Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня", – сообщили представители ведомства.
3 июня состоялось оперативное заседание правительственной комиссии под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева. Участники обсудили меры по ликвидации чрезвычайной ситуации с загрязнениями подземных водоисточников.
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании возникла разгерметизация одного из резервуаров, в результате чего на проезжую часть вылились горюче-смазочные материалы. Загорелся едущий по дороге автомобиль.
В грунт попало около 6 тысяч тонн нефтепродуктов, а в водные объекты – около 15 тысяч тонн.
По факту произошедшего СК возбудил три уголовных дела по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Спасатели собрали более 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта. Для того чтобы остановить дальнейшее распространение на реке, установили боновые заграждения.
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