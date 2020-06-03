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Происшествия

03 июня, 20:50

Режим ЧС федерального уровня ввели в Красноярском крае после разлива топлива в Норильске

происшествия экология

Фото: ТАСС/Денис Кожевников

Правительственная комиссия ввела режим ЧС федерального характера на территории Красноярского края. Меры приняты на фоне ситуации с разливом топлива в Норильске, говорится на сайте МЧС России.

"На территории Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня", – сообщили представители ведомства.

3 июня состоялось оперативное заседание правительственной комиссии под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева. Участники обсудили меры по ликвидации чрезвычайной ситуации с загрязнениями подземных водоисточников.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании возникла разгерметизация одного из резервуаров, в результате чего на проезжую часть вылились горюче-смазочные материалы. Загорелся едущий по дороге автомобиль.

В грунт попало около 6 тысяч тонн нефтепродуктов, а в водные объекты – около 15 тысяч тонн.

По факту произошедшего СК возбудил три уголовных дела по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Спасатели собрали более 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта. Для того чтобы остановить дальнейшее распространение на реке, установили боновые заграждения.

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