После разлива топлива в Норильске возбуждено три уголовных дела

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После разлива 20 тысяч тонн нефтепродуктов в Норильске возбуждены три уголовных дела по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод", сообщает Генпрокуратура России.

В ведомстве заявили, что авария привела к проникновению топлива в почву и ближайшие водоемы – реки Амбарную и Пясина, а также в озеро.

Изначально сообщалось, что пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее Следственный комитет выдвинул иную версию, согласно которой сначала на проезжую часть вылилось топливо, а затем начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.

ЧП произошло еще 29 мая. На совещании с Владимиром Путиным глава МЧС РФ Евгений Зиничев констатировал, что информация о произошедшем поступила в ведомство только спустя два дня. Президент РФ поручил силовикам оценить работу местных чиновников.

К настоящему моменту задержан начальник цеха ТЭЦ-3.

По словам Зинчева, спасатели собрали более 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта. Сейчас остро стоит вопрос с утилизацией.