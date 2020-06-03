Эколог оценил, как долго придется устранять последствия ЧП в Норильске

03 июня, 19:41
Фото: скриншот видео СК РФ
Научный сотрудник отдела рекультивации и охраны земель ВНИИ гидротехники и мелиорации имени Костякова Максим Лапушкин в разговоре с Москвой 24 оценил, насколько серьезно отразится на экологии разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Часть горюче-смазочных материалов попала в реку Амбарную.
По словам эколога, по поводу загрязнения водных объектов у российских нефтяников и спасателей есть специальные технологии по сбору топлива.
"На водных объектах в России все отработано неплохо. Есть сорбенты, ставят специальные ограждающие боны, есть уже методы, по которым работают наши службы много лет. Это не очень быстро, но выполнимо", – пояснил специалист.
По мнению Лапушкина, серьезнее дело обстоит с почвой, в которую попало топливо. Чтобы выкопать и увезти зараженный грунт, может понадобиться много времени.
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация одного из резервуаров, в результате чего на проезжую часть вылились горюче-смазочные материалы. Загорелся едущий по дороге автомобиль.
Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 квадратных метров: в грунт попало около 6 тысяч тонн нефтепродуктов, а в водные объекты – около 15 тысяч тонн. В Росприроднадзоре установили, что нефтепродукты попали в воду рек Дандыкан и Амбарную, которая впадает в озеро Пясино. Чтобы остановить дальнейшее распространение на реке, установили боновые заграждения.
Спасатели на данный момент собрали более 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта. В районе аварии ввели режим ЧС федерального характера. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил три уголовных дела по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод".
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