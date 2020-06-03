Эколог оценил, как долго придется устранять последствия ЧП в Норильске

Фото: скриншот видео СК РФ

Научный сотрудник отдела рекультивации и охраны земель ВНИИ гидротехники и мелиорации имени Костякова Максим Лапушкин в разговоре с Москвой 24 оценил, насколько серьезно отразится на экологии разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Часть горюче-смазочных материалов попала в реку Амбарную.

По словам эколога, по поводу загрязнения водных объектов у российских нефтяников и спасателей есть специальные технологии по сбору топлива.

"На водных объектах в России все отработано неплохо. Есть сорбенты, ставят специальные ограждающие боны, есть уже методы, по которым работают наши службы много лет. Это не очень быстро, но выполнимо", – пояснил специалист.

По мнению Лапушкина, серьезнее дело обстоит с почвой, в которую попало топливо. Чтобы выкопать и увезти зараженный грунт, может понадобиться много времени.





Максим Лапушкин научный сотрудник отдела рекультивации и охраны земель ВНИИ гидротехники и мелиорации имени Костякова Это действительно огромная авария, ужасное происшествие, которое будет иметь свои последствия. Но теперь нужно очень внимательно оценить весь ущерб, который нанесли окружающей среде. Все это посчитать, только тогда можно будет сделать выводы, как долго это все будет ликвидироваться.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация одного из резервуаров, в результате чего на проезжую часть вылились горюче-смазочные материалы. Загорелся едущий по дороге автомобиль.

Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 квадратных метров: в грунт попало около 6 тысяч тонн нефтепродуктов, а в водные объекты – около 15 тысяч тонн. В Росприроднадзоре установили, что нефтепродукты попали в воду рек Дандыкан и Амбарную, которая впадает в озеро Пясино. Чтобы остановить дальнейшее распространение на реке, установили боновые заграждения.

Спасатели на данный момент собрали более 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта. В районе аварии ввели режим ЧС федерального характера. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил три уголовных дела по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод".