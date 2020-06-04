Прокуратура определила площадь загрязнения топливом в Норильске

Фото: РИА Новости/Пресс-служба "Норникеля"

Прокуратура Красноярского края установила площадь загрязнения в Норильске после происшествия с разливом дизельного топлива. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за аварии на ТЭЦ-3 произошла утечка из резервуара. Площадь разлива, как установили эксперты, составляет 180 тысяч квадратных метров.

По официальным данным властей, днище цистерны было повреждено из-за просевшего грунта. Аналогичную версию озвучили в "Норникеле", сославшись на сдвинувшиеся из-за потепления опоры. Из емкости вылилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть попала в местные водоемы.

В регионе установлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

По мнению научного сотрудника отдела рекультивации и охраны земель ВНИИ гидротехники и мелиорации имени Костякова Максима Лапушкина, с загрязнением воды топливом можно достаточно эффективно бороться. Сложнее ситуация, по мнению эксперта, обстоит с очисткой почвы, на которую уйдет больше времени.

После разлива нефтепродуктов в Норильске возбудили три уголовных дела. Они классифицированы по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод".

