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Происшествия

18:28

В СК проходит допрос ответственных за информирование о ЧС с разливом топлива в Норильске

происшествия экология

Фото: ТАСС/Денис Кожевников

Следователи допрашивают должностных лиц, ответственных за своевременное информирование населения о ЧС после разлива топлива в Норильске, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Ранее на совещании Владимир Путин сообщил, что попросит правоохранительные органы разобраться, своевременно ли была передана информация о произошедшем на ТЭЦ-3 в МЧС.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" на проезжую часть технологической дороги вылились горюче-смазочные материалы. Загорелся едущий по дороге автомобиль. По версии следствия, это произошло в результате разгерметизации одного из резервуаров.

В районе аварии ввели режим ЧС. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Задержан начальник цеха ТЭЦ-3.

По словам главы МЧС Евгения Зинчева, спасатели собрали более 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта. Сейчас остро стоит вопрос с утилизацией.

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