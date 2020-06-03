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Происшествия

03 июня, 21:29

"Норникель" опубликовал хронологию ЧП с разливом топлива в Норильске

происшествия экология

Фото: скриншот видео СК РФ

В "Норникеле" заявили, что о ситуации с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске Минэнерго было уведомлено спустя 25 минут после ЧП. Это следует из опубликованных компанией данных с хронологией произошедшего, сообщает РБК.

Компания передала копии официальных сообщений об инциденте 29 мая в правоохранительные органы и опубликовала их на своем сайте. Из них следует, что сообщение об утечке дизтоплива от диспетчера поступило в 12:55. Спустя две минуты информацию подтвердили специалисты ТЭЦ.

В 13:08 данные передали в Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири в Кемерове, в 13:10 – в Единую дежурную диспетчерскую службу в Норильске, в 13:20 – в Ситуационно-аналитический центр Минэнерго в Москве, в 13:49 – в Ситуационно-аналитический центр Системного оператора в Москве.

В течение следующих нескольких часов в Единую диспетчерскую службу были направлены формы о втором, третьем и четвертом типе чрезвычайных ситуаций. В 18:40 того же дня НТЭК выпустила приказ о введении ЧС на предприятии.

В "Норникеле" отмечают, что в дальнейшем компания регулярно информировала о ЧС и принятых в связи с ней мерах уполномоченные организации.

В среду, 3 июня, на совещании по вопросам ликвидации последствий аварии губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что власти отреагировали на ситуацию только спустя два дня после появления сообщений в соцсетях.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев также констатировал, что информация о произошедшем поступила в ведомство только спустя два дня. Владимир Путин поручил силовикам оценить работу местных чиновников.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" на проезжую часть технологической дороги вылились горюче-смазочные материалы. Загорелся проезжавший мимо автомобиль. По версии следствия, это произошло в результате разгерметизации одного из резервуаров.

В результате аварии разлилось около 17 тысяч тонн дизтоплива, которое попало в почву и ближайшие водоемы. По факту ЧП заведены три уголовных дела о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды и загрязнении водоемов. Задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 НТЭК.

Спасатели собрали более 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта. В районе аварии ввели режим ЧС федерального характера. К месту ЧС вылетел глава МЧС Зинчев.

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