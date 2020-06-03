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Происшествия

03 июня, 20:36

Глава МЧС Зиничев вылетел в район ЧС в Норильске

происшествия экология

Фото: ТАСС/Денис Кожевников

Глава МЧС Евгений Зиничев вылетел в район ЧС в Норильске, где произошел разлив дизельного топлива, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" на проезжую часть технологической дороги вылились горюче-смазочные материалы. Загорелся проезжавший мимо автомобиль. По версии следствия, это произошло в результате разгерметизации одного из резервуаров.

В среду на совещании с Владимиром Путиным Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. Президент РФ поручил силовикам оценить работу местных чиновников.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил три уголовных дела по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Задержан начальник цеха ТЭЦ-3.

Спасатели собрали более 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта. В районе аварии ввели режим ЧС федерального характера.

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