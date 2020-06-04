Правоохранители выяснят ситуацию с информированием о ЧП в Норильске – Песков

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Правоохранители установят, как все службы и ведомства были проинформированы в связи с ЧП с разливом топлива в Норильске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что правоохранительные органы получили указание президента установить подробности происшествия, передает ТАСС. Представитель Кремля пояснил, что Владимир Путин во время совещания о ситуации после говорил о задержке с информированием о случившемся.

"Президент обратил внимание на расхождение данных о том моменте, когда поступила информация, которую он получил по линии официальных ведомств, прежде всего это МЧС и руководство региона, то есть губернатор [Александр] Усс, а также от менеджмента компании-оператора", – отметил Песков.

29 мая на территории ТЭЦ-3 случилась разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в которое впоследствии въехал автомобиль. В дальнейшем произошло возгорание на площади 350 квадратных метров, топливо разлилось.

На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших не было. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня.

Объем утечки составляет 20 тысяч тонн топлива. Площадь разлива, как установили эксперты, – 180 тысяч квадратных метров.

В Норильске ввели режим ЧС. Возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность", "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Начальника цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслава Старостина арестовали.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что проверка после инцидента займет примерно 20 дней.