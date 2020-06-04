Росприроднадзор потратит на проверку в Норильске около 20 дней

12:00
Фото: ТАСС/Денис Кожевников
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что проверка после разлива дизельного топлива в Норильске займет примерно 20 дней. Об этом сообщает RT.
"Мы перебросили дополнительные силы нашей лаборатории в Норильск, ежедневно проводим отбор проб, берем фактически по 15 проб в сутки, но их количество наращиваем каждый день", – заявила глава ведомства.
По словам Радионовой, специалисты также отслеживают работу боновых заграждений. Они были установлены во избежание дальнейшего растекания нефтепродуктов.
Сотрудники ведомства также будут работать на месте аварии до полного восстановления экологических значений в регионе. Совместно с компанией "Норникель" планируется разработать способы утилизации разлива.
Инцидент с розливом нефтепродуктов произошел 29 мая на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании". Объем утечки составляет 20 тысяч тонн топлива. Дизель распространился по территории в 180 тысяч квадратных метров, причем загрязнены как почва, так и близлежащие водоемы.
В результате происшествия в Красноярском крае объявили режим чрезвычайной ситуации федерального значения. По факту аварии возбуждены три уголовных дела.
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