Песков не стал комментировать вопрос о заведенном против главы Норильска деле

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о заведенном против главы Норильска деле Рината Ахметчина по факту халатности. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Это вопрос к следственным органам", – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он подчеркнул, что Кремль не выполняет следственные функции, поэтому не может никак прокомментировать данную ситуацию.

Ранее стало известно, что главе Норильска предъявили обвинение в неисполнении своих обязанностей во время ЧС. Согласно версии следствия, Ахметчин не предпринял необходимые меры по ликвидации последствий разлива топлива после аварии на ТЭЦ-3.

Кроме того, задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер предприятия Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Как показали результаты экспертизы, промышленный объект не соответствовал правилам безопасности, а конструкция разрушенного резервуара уже два года нуждалась в ремонте.

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в которое впоследствии въехал автомобиль. В дальнейшем произошло возгорание на площади 350 квадратных метров, разлилось топливо.

Часть горюче-смазочных материалов оказалась в реке Амбарной. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших не было. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В Норильске введен режим ЧС.