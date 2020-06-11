Против мэра Норильска возбудили дело о халатности из-за разлива топлива

Фото: официальный сайт города Норильска

Следователи возбудили уголовное дело против главы Норильска Рината Ахметчина по факту халатности. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она отметила, что ему предъявлено обвинение в неисполнении своих обязанностей во время чрезвычайной ситуации. По версии следствия, он не предпринял необходимые меры по ликвидации последствий разлива топлива после аварии на ТЭЦ-3.

"Он не организовал координации деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска, не обеспечил функционирования и взаимодействия органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроля и наблюдения за состоянием окружающей среды, не спрогнозировал развития и последствий чрезвычайной ситуации на территории возглавляемого им муниципального образования", – сообщила Петренко.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность").

Ранее были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер предприятия Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. В результате экспертизы стало ясно, что промышленный объект не соответствовал правилам безопасности, а конструкция разрушенного резервуара нуждалась в ремонте с 2018 года.

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в которое впоследствии въехал автомобиль. В дальнейшем произошло возгорание на площади 350 квадратных метров, разлилось топливо.

Часть горюче-смазочных материалов оказалась в реке Амбарной. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших не было. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В Норильске введен режим ЧС.

В МЧС отметили, что по состоянию на 10 июня на месте ЧП сформировалась динамика снижения предельно допустимой концентрации в местах выставления боновых заграждений.