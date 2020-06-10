В МЧС рассказали об экологической ситуации на месте ЧП в Норильске

Фото: МЧС России

На месте ЧП в Норильске выявлена динамика снижения предельно допустимой концентрации (ПДК) в местах выставления боновых заграждений, передает RT со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"К настоящему моменту взято почти 120 проб грунта и воды для анализа их на загрязненность. Наметилась динамика снижения ПДК в местах выставления боновых заграждений в десять раз, что говорит об эффективности проводимых работ", – отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что следователи задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера предприятия Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела о разливе топлива в Норильске.

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в которое впоследствии въехал автомобиль. В дальнейшем произошло возгорание на площади 350 квадратных метров, разлилось топливо.

Часть горюче-смазочных материалов оказалась в реке Амбарной. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших не было. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В Норильске введен режим ЧС.

Владимир Путин раскритиковал власти Красноярского края за запоздалую реакцию на происшествие. Он поручил правоохранительным органам оценить работу должностных лиц при инциденте.

8 июня начальнику цеха ТЭЦ было предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ". Сейчас следователи изучают документы о техсостоянии резервуара во время эксплуатации, а также сообщения об аварии, записи переговоров и электронные донесения.

