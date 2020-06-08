Начальнику цеха ТЭЦ-3 в Норильске предъявлено обвинение по делу об утечке топлива

08 июня, 19:41
Фото: СК РФ
Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске, где произошла утечка топлива, предъявлено обвинение, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО НТЭК Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по статье 246 УК РФ "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", – заявила Петренко.
По словам представителя СК, в АО НТЭК, подрядных организациях, которые выполняли в 2019 году ремонт резервуара, были проведены обыски. Следователи изъяли и изучают документы о техсостоянии резервуара во время эксплуатации, а также сообщения об аварии, записи переговоров и электронные донесения.
29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в которое впоследствии въехал автомобиль. В дальнейшем произошло возгорание на площади 350 квадратных метров, разлилось топливо.
Часть горюче-смазочных материалов оказалась в реке Амбарной. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших не было. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня.
Владимир Путин раскритиковал власти Красноярского края за запоздалую реакцию на происшествие. Он поручил правоохранительным органам оценить работу должностных лиц при инциденте.
В Норильске ввели режим ЧС. По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко на место выехала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Как очищают зону разлива топлива под Норильском
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