ПДК в озере Пясино после разлива топлива в Норильске в норме – МЧС

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Показатели ПДК в озере Пясино после разлива топлива в Норильске вернулись в нормальные значения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна.

Он пояснил, что пробы из озера берутся специалистами Росприроднадзора и компанией "Норникель" ежедневно. По его словам, "если в первых числах было в районе четырех ПДК, то сейчас ПДК в норме".

Первый замглавы МЧС подчеркнул, что основную массу нефтепродуктов в воде сдерживают боновые заграждения, их количество увеличено с 18 до 22. По его словам, наиболее высокую эффективность показывают морские боны, однако "даже они не могут гарантировать полную герметичность", уточнил Чуприян.

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в которое впоследствии въехал автомобиль. В дальнейшем произошло возгорание на площади 350 квадратных метров, разлилось топливо.

Часть горюче-смазочных материалов оказалась в реке Амбарной. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших не было. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В Норильске введен режим ЧС.

Владимир Путин раскритиковал власти Красноярского края за запоздалую реакцию на происшествие. Он поручил правоохранительным органам оценить работу должностных лиц при инциденте.

8 июня начальнику цеха ТЭЦ предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ". Сейчас следователи изучают документы о техсостоянии резервуара во время эксплуатации, а также сообщения об аварии, записи переговоров и электронные донесения.

