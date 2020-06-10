Руководителей ТЭЦ-3 задержали по делу об утечке топлива в Норильске

Фото: СК РФ

Следователи задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера предприятия Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела о разливе топлива в Норильске, передает ИА "НСН" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

"По уголовному делу о разливе нефти в Норильске задержаны подозреваемые из числа руководителей ТЭЦ-3 АО "НТЭК" за необеспечение безопасности при эксплуатации промышленного объекта 2-й категории негативного воздействия на окружающую среду", – говорится в сообщении.

По версии следствия, конструкция разрушенного резервуара дизельного топлива нуждалась в капитальном ремонте с 2018 года. Позднее экспертиза подтвердила, что промышленный объект не соответствовал правилам безопасности.

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в которое впоследствии въехал автомобиль. В дальнейшем произошло возгорание на площади 350 квадратных метров, разлилось топливо.

Часть горюче-смазочных материалов оказалась в реке Амбарной. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших не было. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В Норильске введен режим ЧС.

Владимир Путин раскритиковал власти Красноярского края за запоздалую реакцию на происшествие. Он поручил правоохранительным органам оценить работу должностных лиц при инциденте.

8 июня начальнику цеха ТЭЦ было предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ". Сейчас следователи изучают документы о техсостоянии резервуара во время эксплуатации, а также сообщения об аварии, записи переговоров и электронные донесения.

