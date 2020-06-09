В "Норникеле" рассказали о работах по ликвидации ЧП в Норильске

Фото: ТАСС/Денис Кожевников

Свыше 32 тысяч квадратных метров воды очищено от загрязнения нефтепродуктами в реках Норильска, передает RT со ссылкой на пресс-службу компании "Норникель".

"Проводится нейтрализация топлива вдоль реки Далдыкан. Всего нейтрализовано 32 600 квадратных метров, в том числе 6 тысяч за сутки", – говорится в сообщении.

В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезли 23 тысячи кубических метров загрязненного грунта. На месте ЧП собрано свыше пяти тысяч кубометров водонефтяной смеси.

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в которое впоследствии въехал автомобиль. В дальнейшем произошло возгорание на площади 350 квадратных метров, разлилось топливо.

Часть горюче-смазочных материалов оказалась в реке Амбарной. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших не было. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В Норильске введен режим ЧС.

Владимир Путин раскритиковал власти Красноярского края за запоздалую реакцию на происшествие. Он поручил правоохранительным органам оценить работу должностных лиц при инциденте.

8 июня начальнику цеха ТЭЦ предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ". Сейчас следователи изучают документы о техсостоянии резервуара во время эксплуатации, а также сообщения об аварии, записи переговоров и электронные донесения.

