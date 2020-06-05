Ростехнадзор назвал причину аварии на ТЭЦ в Норильске

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Ростехнадзор назвал вероятную причину аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, передает ТАСС.

В ведомстве не исключают, что разлив нефтепродуктов произошел из-за изношенности оборудования. Ростехнадзор сообщил, что сооружения эксплуатируются с 1985 года. Однако для установления точной причины необходимо расследование.

"Причину должно и может установить только всестороннее техническое расследование", – отметили в ведомстве.

Кроме того, в Ростехнадзоре рассказали, что аварийный топливный резервуар НТЭК находился на ремонте с 2016 года по решению администрации компании. В связи с этим возможность его проверки была исключена.

"Касаясь аварийного пятого резервуара, то с 2016 года он по решению администрации предприятия был выведен в ремонт, что исключило возможность проведения в отношении него проверочных мероприятий", – сообщили в Ростехнадзоре.

В ведомстве добавили, что резервуар продолжает находиться на ремонте.

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным МЧС, он возник после того, как автомобиль врезался в хранилище с топливом. По данным СК, на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация одного из резервуаров.

В результате происшествия вокруг ТЭЦ разлилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Президент России Владимир Путин объявил чрезвычайную ситуацию федерального характера в связи с ЧП. Чуть позже Вячеслав Старостин, начальник цеха ТЭЦ-3, оказался под арестом. Он отказался от дачи показаний.

Росприроднадзор заявил, что ущерб, причиненной природе от разлива топлива, может составить миллиарды рублей. В связи с происшествием возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность", "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод".