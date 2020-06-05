Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Фото: ТАСС/пресс-служба Морспасслужбы

Компания "Норникель" намерена полностью профинансировать восстановление экологии после аварии на ТЭЦ в Норильске. Об этом заявил глава компании Владимир Потанин в ходе совещания с представителями экологических организаций.

"Мы нацелены на использование лучших доступных технологий и выбираем оптимальные, а не самые дешевые решения с экологической точки зрения", – цитирует ТАСС слова Потанина.

Он заверил, что на борьбу с последствиями от разлива топлива не будут направлены бюджетные средства, уточнив, что работы будут проходить только за счет компании. Потанин также пообещал вернуть экологическую систему в Норильске в нормальное состояние с помощью соответствующих специалистов.

В ходе совещания Владимир Путин поручил бескомпромиссно и объективно оценить ущерб от происшествия. По его словам, под контролем специалистов Росприроднадзора необходимо выполнить все компенсационные мероприятия по восстановлению биоразнообразия и окружающей среды.

Авария произошла 29 мая на базе ТЭЦ-3 в Норильске. Из-за прорыва емкости в почву и близлежащие водоемы вылилось порядка 21 тысячи кубометров топлива. Разлив локализован. Площадь разлива, как выяснили эксперты, – 180 тысяч квадратных метров.

В Норильске ввели режим ЧС. Возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность", "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Начальника цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслава Старостина арестовали.

Первый вице-президент – операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко предположил, что причиной случившегося могла стать потеря прочности грунта. Сам резервуар для хранения нефтепродуктов находился в исправном состоянии, добавил он.

