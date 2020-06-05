Разлив топлива в Норильске локализован

11:36
Фото: ТАСС/Денис Кожевников
Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, сообщает РИА Новости.
Как уточнили в МЧС, собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов.
29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в которое впоследствии въехал автомобиль. Произошло возгорание на площади 350 квадратных метров, топливо разлилось. Загорелся проезжавший мимо автомобиль.
Объем утечки составляет 20 тысяч тонн топлива. Площадь разлива, как установили эксперты, – 180 тысяч квадратных метров.
В Норильске ввели режим ЧС. Возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность", "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Начальника цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслава Старостина арестовали.
Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. Сейчас правоохранители устанавливают, как все службы и ведомства были проинформированы в связи с ЧП.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что проверка после инцидента займет примерно 20 дней. Операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко заявил, что причиной аварии могла стать потеря прочности грунта.
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