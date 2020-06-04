В "Норникеле" назвали возможную причину разлива топлива на ТЭЦ

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Причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске могла стать потеря прочности грунта. Сам резервуар для хранения нефтепродуктов находился в исправном состоянии, заявил первый вице-президент – операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко в эфире телеканала "Россия 24".

"Конструкция в работоспособном состоянии, она только вышла после ремонта. Поэтому мы думаем, что по характеру разрушений и по тем трещинам, которые в бетоне, мощные трещины свежие, по характеру разрушения самих опор мы считаем, что произошло что-то в грунте. Возможно, это растепление грунта – потеря прочности", – сообщил он.

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в которое впоследствии въехал автомобиль. Произошло возгорание на площади 350 квадратных метров, топливо разлилось.

Объем утечки составляет 20 тысяч тонн топлива. Площадь разлива, как установили эксперты, – 180 тысяч квадратных метров.

В Норильске ввели режим ЧС. Возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность", "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Начальника цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслава Старостина арестовали.

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. Сейчас правоохранители устанавливают, как все службы и ведомства были проинформированы в связи с ЧП.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что проверка после инцидента займет примерно 20 дней.