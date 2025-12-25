Эксперт Мальцев: увеличение числа рейсов в Израиль прогнозируется в 2026 году

К концу 2025 года для российских туристов открыто прямое авиасообщение с 41 страной, посчитали аналитики. Какие направления могут открыться для россиян в 2026-м, расскажет Москва 24.
Широкая география
Российские туристы в зимнем сезоне могут улететь прямыми рейсами в 41 страну, а также в специальные административные районы Китая – Гонконг и Макао. Такие данные были получены РИА Новости на основе анализа зимнего расписания отечественных аэропортов.
Лидером по числу рейсов осталась Турция: еженедельно из России туда выполняется более 400 перелетов. При этом Китай является рекордсменом по количеству доступных направлений: прямое сообщение связывает российские города с 18 местными аэропортами, а также специальными административными районами республики Гонконгом и Макао. Полеты на последнем направлении возобновились с 22 декабря 2025 года, сообщили ранее в Росавиации.
При этом аналитики отметили, что самым редким зарубежным маршрутом остается КНДР. Самолеты из московского аэропорта "Шереметьево" в Пхеньян отправляются примерно раз в месяц.
Ранее посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос заявил о возможном возобновлении прямого авиасообщения между Россией и его страной. Ранее рейсы были прекращены из-за недостаточного спроса. Дипломат отметил, что диалог возможен на фоне роста числа российских туристов, посещающих Бразилию.
Политолог Павел Дубравский в беседе с Москвой 24 отметил, что перспективы возобновления прямых перелетов между этими странами зависит от наличия у авиакомпаний самолетов, способных преодолевать значительные расстояния без промежуточной дозаправки, а также коммерческого спроса и возможностей построить маршрут с учетом запрета некоторых стран в отношении РФ на использование воздушного пространства.
"Прогнозируется рост"
Революционных изменений в географии выездного туризма для россиян в 2026 году не ожидается. Таким прогнозом в разговоре с Москвой 24 поделился вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.
"Значимым пополнением в 2025-м стала Саудовская Аравия, еще одним важным нововведением оказалось прямое авиасообщение с Абхазией, которого не было более 30 лет. В следующем году, возможно, добавится Малайзия", – сказал специалист.
Плюс ко всему эксперт отметил Китай, куда на сегодняшний день открываются новые рейсы, в том числе в менее популярные города. Также есть Филиппины, однако туда можно отправиться только с пересадкой в Китае.
"Что касается общего числа отдыхающих, в 2026 году прогнозируется рост примерно на 10%. Россияне продолжают тратить все больше на путешествия, при этом подавляющее большинство (85–90%) выбирает внутренний туризм, и менее 15% – выезд за рубеж (с учетом таких направлений, как Абхазия и Белоруссия). Таким образом, динамика остается положительной, но без резких прорывов в освоении новых стран", – добавил Мкртчян.
Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев в разговоре с Москвой 24 отметил, что в настоящее время ведется работа по расширению географии авиасообщения не только из столицы, но и из регионов.
"Ключевой задачей является открытие прямого круглогодичного сообщения между Россией и Малайзией. На 2026 год рассматриваются варианты маршрутов, включая Москва – Куала-Лумпур, а также возможные рейсы из Екатеринбурга на остров Лангкави или в Куала-Лумпур. Другим важным и востребованным направлением является Камбоджа, пока отсутствующая в списке прямых рейсов", – отметил Мальцев.
Также он добавил, что представители туристической отрасли ожидают расширения географии полетов в Иран (Тегеран). Помимо существующих рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, могут быть добавлены направления из Казани и Екатеринбурга, предположил специалист.
При этом ожидается, что в 2026 году для россиян станут безвизовыми несколько новых государств африканского континента, а также, возможно, Южной Америки. Каждое такое решение способно увеличить турпоток в соответствующую страну минимум на 30%, заключил Мальцев.