19 декабря, 19:47

Истории
Эксперт Бархота: расширение возможностей карты "Мир" за рубежом носит точечный характер

"Мир" дошел до Мальдив? Что известно об оплате российской картой за рубежом

На Мальдивах появилась возможность расплатиться картой "Мир", сообщили СМИ отдыхающие из России. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Вводит в заблуждение"

Фото: телеграм-канал SHOT

Российские карты "Мир" начали принимать в одном из отелей на Мальдивах, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на туристов из России.

По словам отдыхающих, картой можно оплатить дополнительные услуги в четырехзвездочном отеле, включая массаж и мини-бар. Комиссия за операцию составляет 3%. Техническая возможность стала доступна благодаря платежному сервису ClickPay, который поддерживает рублевые карты. Ранее на курортах Мальдивских островов к оплате принимались только отечественные карты китайской системы UniPay.

Как напомнили журналисты, власти Мальдив получили предложение России о присоединении к платежной системе "Мир" еще в 2022 году, но официального решения по этому вопросу до сих пор не последовало. Комментариев от местных властей о запуске оплаты российскими картами также не поступало.

При этом SHOT отметил со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ), что проверенных данных о скором массовом подключении новых стран к системе "Мир" пока нет.

В свою очередь, в разговоре с Москвой 24 вице-президент РСТ Дмитрий Горин заметил, что в некоторых зарубежных терминалах российские карты могут работать.

"Но невозможно узнать их список – где они расположены, сколько их, и потому не стоит вводить людей в заблуждение", – сказал эксперт.

Лучше наличными?

Фото: 123RF.com/diy13

Расширение зоны действия карт "Мир" в первую очередь происходит в дружественных или региональных странах, а также в популярных курортных зонах, отметил в разговоре с Москвой 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

"Поскольку Мальдивы пользуются большой популярностью у российских туристов, там ведется работа по адаптации инфраструктуры: в отдельных гостиницах и на крупных курортах эквайринговые терминалы донастраиваются для приема карт "Мир". Это хорошая новость для путешественников, так как альтернативой остаются наличные, что менее удобно и безопасно", – сказал он.

При этом, по словам эксперта, доступность оплаты российской картой через сервисы вроде ClickPay носит скорее очаговый, а не повсеместный характер.

Возможность расплатиться картой "Мир" в конкретной гостинице не означает, что ее примут в соседнем магазине или кафе. Внедрение требует технической перепрошивки терминалов, что делается постепенно и выборочно.
Андрей Бархота
эксперт банковского рынка

Специалист также отметил, что в перспективе рассматривается подключение и других туристических направлений, но этот процесс идет точечно.

При этом на сегодняшний день в странах ближнего зарубежья, например в Армении или Казахстане, карты работают с ограничениями – не во всех терминалах. Они функционируют только в тех точках, где заключено партнерское соглашение с местными банками, отметил президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

Поэтому эксперт также порекомендовал россиянам отдавать предпочтение другим способам оплаты.

Первый – это иностранная банковская карта. Второй, более надежный, но и наименее удобный в современных условиях – это наличные деньги. К сожалению, это создает ряд трудностей: от риска потери средств до невозможности оплатить многие услуги (например, проезд в автоматизированном транспорте).
Михаил Мальцев
президент УАТ

"На данный момент основная рекомендация – ориентироваться на наличные как на самый гарантированный способ расчета", – добавил эксперт.

При этом важно понимать, что ситуация в будущем должна измениться к лучшему, поскольку государство принимает усилия в этом направлении, заключил Мальцев.

Зудакова Татьяна

туризмистории

