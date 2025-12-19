Эксперт Бархота: расширение возможностей карты "Мир" за рубежом носит точечный характер

На Мальдивах появилась возможность расплатиться картой "Мир", сообщили СМИ отдыхающие из России. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Вводит в заблуждение"

Фото: телеграм-канал SHOT

Российские карты "Мир" начали принимать в одном из отелей на Мальдивах, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на туристов из России.

По словам отдыхающих, картой можно оплатить дополнительные услуги в четырехзвездочном отеле, включая массаж и мини-бар. Комиссия за операцию составляет 3%. Техническая возможность стала доступна благодаря платежному сервису ClickPay, который поддерживает рублевые карты. Ранее на курортах Мальдивских островов к оплате принимались только отечественные карты китайской системы UniPay.

Как напомнили журналисты, власти Мальдив получили предложение России о присоединении к платежной системе "Мир" еще в 2022 году, но официального решения по этому вопросу до сих пор не последовало. Комментариев от местных властей о запуске оплаты российскими картами также не поступало.

При этом SHOT отметил со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ), что проверенных данных о скором массовом подключении новых стран к системе "Мир" пока нет.

В свою очередь, в разговоре с Москвой 24 вице-президент РСТ Дмитрий Горин заметил, что в некоторых зарубежных терминалах российские карты могут работать.

"Но невозможно узнать их список – где они расположены, сколько их, и потому не стоит вводить людей в заблуждение", – сказал эксперт.

Лучше наличными?

Расширение зоны действия карт "Мир" в первую очередь происходит в дружественных или региональных странах, а также в популярных курортных зонах, отметил в разговоре с Москвой 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

"Поскольку Мальдивы пользуются большой популярностью у российских туристов, там ведется работа по адаптации инфраструктуры: в отдельных гостиницах и на крупных курортах эквайринговые терминалы донастраиваются для приема карт "Мир". Это хорошая новость для путешественников, так как альтернативой остаются наличные, что менее удобно и безопасно", – сказал он.

При этом, по словам эксперта, доступность оплаты российской картой через сервисы вроде ClickPay носит скорее очаговый, а не повсеместный характер.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Возможность расплатиться картой "Мир" в конкретной гостинице не означает, что ее примут в соседнем магазине или кафе. Внедрение требует технической перепрошивки терминалов, что делается постепенно и выборочно.

Специалист также отметил, что в перспективе рассматривается подключение и других туристических направлений, но этот процесс идет точечно.

При этом на сегодняшний день в странах ближнего зарубежья, например в Армении или Казахстане, карты работают с ограничениями – не во всех терминалах. Они функционируют только в тех точках, где заключено партнерское соглашение с местными банками, отметил президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

Поэтому эксперт также порекомендовал россиянам отдавать предпочтение другим способам оплаты.





Михаил Мальцев президент УАТ Первый – это иностранная банковская карта. Второй, более надежный, но и наименее удобный в современных условиях – это наличные деньги. К сожалению, это создает ряд трудностей: от риска потери средств до невозможности оплатить многие услуги (например, проезд в автоматизированном транспорте).

"На данный момент основная рекомендация – ориентироваться на наличные как на самый гарантированный способ расчета", – добавил эксперт.

При этом важно понимать, что ситуация в будущем должна измениться к лучшему, поскольку государство принимает усилия в этом направлении, заключил Мальцев.

