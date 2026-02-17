Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:26

Политика

В Госдуме предложили повысить размер пособия по уходу за ребенком и продлить срок выплат

Фото: depositphotos/Ondrooo

Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия" выступили с предложением повысить размер минимального пособия по уходу за ребенком, а также выплачивать ежемесячное пособие по уходу за детьми до 3 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

Автором инициативы выступил глава партии Сергей Миронов. Депутат настаивает на том, чтобы пособие выплачивалось не до достижения ребенком полутора лет, а на протяжении всего периода декретного отпуска – то есть до 3 лет.

Также парламентарии планируют закрепить норму, согласно которой минимальная выплата по уходу за ребенком не может быть ниже регионального прожиточного минимума на ребенка.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас минимальное пособие составляет менее 11 тысяч рублей, что, по мнению депутатов, недостаточно. Новый механизм предлагается распространить на все категории родителей, включая неработающих, студентов, самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Ранее в Госдуме положительно отнеслись к идее о гибком графике работы для беременных. По словам члена комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, расширение социальных гарантий даст возможность поддержать женщин, сняв с них психологическое давление из-за необходимости успевать и на работе, и с ребенком.

Читайте также


политикаобщество

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика