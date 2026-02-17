В Госдуме предложили повысить размер пособия по уходу за ребенком и продлить срок выплат

Фото: depositphotos/Ondrooo

Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия" выступили с предложением повысить размер минимального пособия по уходу за ребенком, а также выплачивать ежемесячное пособие по уходу за детьми до 3 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

Автором инициативы выступил глава партии Сергей Миронов. Депутат настаивает на том, чтобы пособие выплачивалось не до достижения ребенком полутора лет, а на протяжении всего периода декретного отпуска – то есть до 3 лет.

Также парламентарии планируют закрепить норму, согласно которой минимальная выплата по уходу за ребенком не может быть ниже регионального прожиточного минимума на ребенка.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас минимальное пособие составляет менее 11 тысяч рублей, что, по мнению депутатов, недостаточно. Новый механизм предлагается распространить на все категории родителей, включая неработающих, студентов, самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Ранее в Госдуме положительно отнеслись к идее о гибком графике работы для беременных. По словам члена комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, расширение социальных гарантий даст возможность поддержать женщин, сняв с них психологическое давление из-за необходимости успевать и на работе, и с ребенком.