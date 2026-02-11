В ГД положительно отнеслись к идее о гибком графике работы для беременных

Фото: 123RF.com/dolgachov

Идея о введении гибкого графика работы для беременных вполне осуществима и соответствует духу развитого трудового законодательства, заявила Москве 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что законодательство уже защищает материнство и детство – например, у молодых мам есть право на перерывы для кормления ребенка. Расширение социальных гарантий даст возможность поддержать женщин, сняв с них психологическое давление из-за необходимости успевать и на работе, и с ребенком.

Руководство, в свою очередь, сможет сохранить ценного и перспективного специалиста, который принесет организации больше пользы, хотя и потребует дополнительного внимания на первом этапе.

"В условиях сегодняшнего дефицита кадров думающие работодатели, скорее всего, пойдут навстречу трудящимся мамам. Конечно, это повлечет за собой дополнительные затраты, если речь не идет о гибком или дистанционном графике, который для многих офисных специальностей уже стал привычной реальностью", – подчеркнула Бессараб.

В том, что касается детских комнат, по ее словам, необходимо стремиться к тому, чтобы создать условия для мамы, чтобы она могла трудиться и не переживать за ребенка.

Идеальным решением являются детские сады с профессиональными педагогами, однако появление детских комнат в центрах занятости или студенческих общежитиях является важным шагом.

"Это вопрос демографии в стране. Во всем мире государство предусматривает дополнительные социальные гарантии для молодых семей, чтобы дать возможность совмещать работу, учебу и воспитание детей. Защита материнства и детства – это наша общая задача, и мы должны к этому идти", – заключила депутат.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что будущим матерям стоит предоставлять возможность работать в дистанционном или гибком формате.

По его словам, такая инициатива нужна для изменения отношения начальника к работнику с семейными обязанностями. Министр выразил уверенность, что общество и рабочий коллектив должны осознать – если человек создал семью и родил детей, то он может рассчитывать на понимание своих обстоятельств.



