В ГД усомнились в проекте об отчете женщин за траты алиментов

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Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина усомнилась в законопроекте, который обязывает женщин отчитываться за траты алиментов. Она назвала предложение "не мужским", сообщает Агентство "Москва".

Общественная организация "Отцы рядом" выступила с инициативой обязать матерей отчитываться за трату алиментов. Согласно идее, женщины должны будут предоставлять чеки и квитанции, подтверждающие, что средства пошли на питание, одежду, образование, лечение и другие вещи для ребенка.

Организация объяснила, что некоторые отцы уклоняются от уплаты алиментов из-за того, что женщины тратят эти деньги на себя.

"Я понимаю, что с точки зрения общественной морали этот законопроект вряд ли будет поддержан, потому что речь не идет о всем обществе. Речь идет о тех случаях, когда внутри семьи взрослые люди – родители – ставят свои интересы выше интересов ребенка, когда ребенок стал разменной монетой", – указала Останина.

В мае на сайте ФССП появился общедоступный реестр должников по алиментам. Черный список можно найти в разделе "Узнай о своих долгах", который находится на главной странице ведомства.

Ранее в Минюсте предложили ограничить доступ к государственным интернет-сервисам, в том числе к "Госуслугам", злостным неплательщикам алиментов. Также ведомство считает необходимым ввести запрет на оформление такими лицами займов.

